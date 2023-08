Guida un'auto sequestrata...senza patente.

Una vicenda che ha dell'incredibile eppure è successa davvero. Un uomo sulla trentina di origine albanese, stava viaggiando a bordo della sua auto a Virle quando è stato incrociato dalla Polizia Locale di Rezzato. L'autista non ha opposto resistenza e si è subito fermato dinnanzi all'alt da parte della Locale e da lì sono emerse le varie irregolarità.

In primis l'uomo non aveva mai conseguito la patente, guidava inoltre un'auto che era stata sottoposta a sequestro e che quindi non avrebbe dovuto utilizzare. Il trentenne è stato così accompagnato al comando della Locale. Qui è emersa un'altra verità: l'uomo si trovava in Italia da due anni senza permesso.

Conseguenze su più fronti

Per il trentenne sono scattate le sanzioni amministrative legate all'essersi messo al volante senza patente e su di un'auto posta sotto sequestro. Per lui è inoltre scattata la denuncia per aver violato le norme sull'immigrazione oltre ad aver ricevuto un foglio di via dal territorio nazionale.