Guida senza patente: fermata per la terza volta in tre anni.

La donna quando ha notato la presenza di una pattuglia del Comando di Polizia Locale - Rezzato per il consueto controllo del territorio ha sterzato on modo repentino il volante e dileguandosi per le strade del centro della città di Rezzato. La sua condotta, però, non è passata inosservata agli agenti i quali hanno deciso di seguirla e di fermarla.

Scattano denuncia e sequestro

Hanno così scoperto che al volante si trovava una loro vecchia conoscenza già colpita da provvedimenti amministrativi in quanto sia nell’anno 2023 che 2024 era stata sorpresa a guidare dagli Agenti senza patente poiché mai conseguita. Questa volta la donna pensava di farla franca esibendo agli Agenti una patente di guida polacca che, in seguito ad un accurato controllo, grazie all’impiego di strumentazione moderna recentemente acquistata, è risultata essere falsa. La conducente è stata denunciata e la sua autovettura sottoposta a sequestro in quanto sprovvista dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi.