Guida come un folle al volante di una Bmw e tenta di rubare la pistola ai carabinieri

Prima un lungo inseguimento tra carabinieri e bandito in fuga, in piena notte. Poi una vera e propria colluttazione in cui il fuggiasco ha cercato di rubare una pistola. Scene di ordinaria follia giovedì sera a Urgnano, nel Bergamasco. Protagonista, un cittadino rumeno di 27 anni, A.I.F, domiciliato a Pontoglio. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, fuga e guida pericolosa.

Fugge all’alt dei carabinieri

Non erano nemmeno le 5 del mattino quando l’uomo, a bordo di una BMW 320 con targa bulgara, ha incrociato una pattuglia dell’Arma, che gli ha imposto l’alt per un controllo di routine, sulla Sp 591 Cremasca. Ma lui, di tutta risposta, al posto di fermarsi ha imboccato la Sp 122 in direzione di Spirano. Ne è nato un lungo inseguimento a folle velocità, per diversi chilometri. Solo in via Santa Caterina, nella zona ovest di Urgnano, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il marciapiede e poi arrestandosi dopo alcuni metri, con l’auto in panne.

La lotta e il tentativo di prendere la pistola

L’uomo ha quindi tentato di allontanarsi a piedi nei campi circostanti, con i militari alle calcagna. Ci hanno messo poco per raggiungerlo, ma quando il 27enne si è sentito braccato ha cominciato a reagire molto violentemente. Prima con calci e pugni, poi cercando di afferrare l’arma d’ordinanza di uno degli operanti per almeno due volte. Immobilizzato, è stato quindi arrestato. Durante il processo per direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, alla caserma di Chiari.