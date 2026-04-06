Guida con il cellulare, poi tenta la fuga e aggredisce la polizia: arrestato 58enne a Ospitaletto

L'uomo, di Castegnato, per sottrarsi ai controlli ha imboccato una rotonda contromano e ignorato il semaforo rosso: bloccato, ha preso gli agenti a calci e pugni

È stato beccato dalla Polizia locale di Ospitaletto mentre guidava con il cellulare in mano. Di fronte all’invevitabile sanzione il conducente, un 58enne egiziano, residente a Castegnato, ha dato in escandescenza, tentato la fuga, per poi scagliarsi contro gli agenti che erano riusciti a bloccarlo e arrestarlo.

Guida con il cellulare, poi tenta la fuga e aggredisce la polizia

È successo questa mattina, il lunedì di Pasquetta, a Ospitaletto. Il 58enne è stato fermato all’altezza della rotatoria della Asonext, in via Circonvallazione, per un controllo, dopo che gli agenti lo avevano notato utilizzare lo smartphone alla guida. L’uomo, in risposta, ha insultato e minacciato il personale: poi, improvvisamente, ha ripreso la marcia, imboccando la rotonda in contromano ed evitando per miracolo la collisione con veicolo. Neanche il semaforo rosso, dove stavano attraversando dei pedoni, ha arrestato la sua fuga, che però non è stata lunga. La pattuglia è riuscita a superarlo e bloccargli la strada.

Arrestato 58enne

Immobilizzarlo non è stato facile. Sceso dall’auto il 58enne ha provato a sottrarsi al fermo prendendo i tre agenti a calci e pugni, tanto che per fermarlo hanno dovuto utilizzare dello spray urticante. L’uomo è stato arrestato per resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e anche per rifiuto di sottoporsi ai test per verificare l’assunzione di alcol o stupefacenti. Domattina si terra la direttissima per la convalida.

Il veicolo è stato sequestrato.