Guerra per lo spaccio sull’Oglio, dopo l’agguato c’è un arresto per omicidio.

Sull’Oglio va in scena la guerra per lo spaccio

I fatti risalgono al 12 aprile 2025 lungo le sponde del fiume Oglio nel comune di Pontoglio: ad andare in scena una spedizione punitiva con l’obiettivo di mantenere la locale piazza di spaccio in seguito ad un presunto “sconfinamento” territoriale da parte di spacciatori rivali. Era il 16 luglio quando i militari della Compagnia Carabinieri di Treviglio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto straniero ritenuto responsabile, in concorso, di omicidio.

Le indagini

Un risultato che arriva dopo una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia e che ha visto in prima linea i carabinieri della Compagnia di Chiari, indagini che hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le dinamiche dell’agguato che ha visto coinvolti due cittadini nordafricani: uno di loro, classe 1993, nel tentativo di sfuggire alla caccia all’uomo e ai proiettili, fu costretto a gettarsi nelle acque del fiume Oglio, fu trovato morto.