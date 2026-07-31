Proveniente dal Gruppo di Piacenza, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo, con alle dipendenze la Sezione Operativa Pronto Impiego e la Sezione Operativa Volante

Guardia di Finanza di Rovato: cambio al vertice, alla guida il tenente Antonio Salerno.

Il Capitano Mario De metrio proseguirà al Nucleo P.E.F. di Milano

Cambio al vertice nella Guardia di Finanza di Rovato: il Capitano Mario De Metrio lascia il comando della Compagnia di Rovato al termine di un periodo di servizio caratterizzato da un’importante esperienza professionale e da un’intensa attività sul territorio. L’Ufficiale proseguirà il proprio percorso al Nucleo P.E.F. di Milano per un prestigioso incarico.

Cambio al vertice nella Guardia di Finanza di Rovato

A subentrare al suo posto sarà il Tenente Antonio Salerno, proveniente dal Gruppo di Piacenza, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo, con alle dipendenze la Sezione Operativa Pronto Impiego e la Sezione Operativa Volante:

“L’esperienza maturata presso il Reparto gli ha consentito di sviluppare una significativa conoscenza delle dinamiche operative e delle attività di servizio proprie di un Reparto territoriale. Il Comandante Provinciale di Brescia, nel rivolgere un sentito ringraziamento al Capitano De Metrio per l’impegno profuso e per il proficuo lavoro svolto, ha formulato al Tenente Salerno i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori importanti risultati per la Compagnia di Rovato”.

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