Vigili del fuoco e Soccorso alpino sono al lavoro dalle 15.30 circa di oggi pomeriggio, quando due escursioniste e alcuni residenti hanno sentito delle grida d’aiuto provenire dalla zona boschiva sopra Pilzone.

Grida d’aiuto dai boschi: ricerche in corso a Pilzone d’Iseo

Hanno sentito la richiesta di aiuto provenire dalla vegetazione nei pressi del sentiero che porta a San Fermo, dove è collocata anche la panchina gigante di Pilzone. Allarmate hanno subito chiamato il 112 e immediatamente sono partite le ricerche nei boschi della frazione di Iseo. Sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Iseo, i Vigili del fuoco di Sale Marasino e Brescia e una delegazione bresciana del Soccorso alpino, che si sono impegnati per le ricerche del presunto scomparso. Inizialmente si era levato anche l’elisoccorso da Brescia per avere una visuale dall’alto e cercare di individuare la posizione di colui o colei che stava chiedendo aiuto.

Le ricerche stanno proseguendo, ma per il momento non hanno dato alcun riscontro, purtroppo. Da Provaglio, nel frattempo, è stata segnalata la scomparsa di una persona, che manca da casa da oggi. Che i due episodi possano essere collegati? Gli accertamenti sono in corso.