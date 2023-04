Gregge di pecore congestiona il traffico sulla provinciale

Un rientro dalle vacanze pasquali del tutto bizzarro: un gregge di pecore ha congestionato il traffico.

Gregge di pecore congestiona il traffico

É successo questa mattina (martedì 11 aprile 2023) sulla strada provinciale 7. Gli automobilisti hanno subito rallentamenti a causa di un gregge di pecore che, come riportato da alcuni di loro, si muoveva da una parte all'altra della strada comportando disagi sul traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Nervosismo ma anche sorrisi alla vista del gregge

Ad essere interessata la zona che da Alfianello va a Pralboino passando per Milzano. Gli automobilisti non hanno potuto fare altro che armarsi di una sana dose di pazienza ed attendere che il gregge terminasse il suo passaggio. Un po' di nervosismo comprensibile quando accadono degli imprevisti ma anche qualche sorriso ha fatto capolino sul viso delle persone al volante che non hanno mancato di immortalare il momento con i loro smartphone.