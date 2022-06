Il primo appuntamento provagliese con GreenLand Festival, in programma dal 13 maggio al 26 luglio in dodici Comuni della Franciacorta, è fissato per sabato alle 21 in piazza del Chiosco.

GreenLand festival: cinque serate a Provaglio

Il festival che unisce in modo multidisciplinare l’arte del teatro, teatro dei ragazzi, musica, circo e danza sarà presente in forma itinerante nell’estate franciacortina.

L’assessorato alla Cultura di Provaglio ha scelto di offrire ai cittadini cinque appuntamenti serali di cui tre dedicati ai bambini e due a un pubblico adulto. Si inizia sabato con "Ladies body show". Le attrici della compagnia teatrale Qui e Ora Residenza Teatrale/Zebra che hanno avuto un incontro preliminare con le studentesse e gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria Don Raffelli presenteranno uno spettacolo riguardante "Il corpo e la consapevolezza di come scegliamo le cose e le persone che ci circondano, di quanto siamo influenzati dalle immagini".

Sabato 2 luglio nel cortile di Palazzo Francesconi la compagnia Nardinocchi/Matcovich metterà in scena la performance teatrale "Arturo". Mercoledì 6 luglio alle 21.15 in piazza Portici sarà la volta di Pindarico, Circo Improvviso, il 13 luglio a Fantecolo, al parco di via Falcone toccherà a Matteo Curatella con "Le storie del matto", mentre l’ultimo appuntamento si terrà a Provezze al Campus per l’infanzia con "Hallo Halolo" di Theaterhaus Ensemble.

Gli eventi sono a ingresso libero.