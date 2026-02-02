Green Mass Logistic: a fuoco un cumulo di rifiuti in alluminio.

A fuoco rifiuti in alluminio

L’allarme è scattato nella serata di ieri (domenica 1 febbraio 2026) verso le 19 alla Green Mass Logistic di Castel Mella: ad intervenire sul posto squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia con Aps e supporti, autobotte e autoscala. I Vigili del Fuoco hanno operato in collaborazione con il funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’incendio ha preso origine da un cumulo di alluminio proveniente dalla raccolta differenziata. Le fiamme, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco sono state domante rapidamente evitando gravi conseguenze. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dell’azienda.

La gallery