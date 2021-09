Le informazioni sono ancora frammentarie. Ma in questo momento appare davvero molto grave l'infortunio avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 21 settembre in un impianto lavorativo di Cologne. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, allertato in codice rosso

Gravissimo infortunio sul lavoro a Cologne

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 14.23 in via Peschiera. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce rossa di Palazzolo con un'ambulanza, oltre ai carabinieri del Radiomobile di Chiari. Allertati anche i tecnici di Asst Franciacorta e l'elisoccorso, decollato da Bergamo in codice rosso. Dalle primissime informazioni nell'infortunio sarebbe rimasto coinvolto un uomo di 50 anni. Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti i Vigili del fuoco di Chiari e la Polizia Locale di Cologne-Coccaglio.

L'uomo è rimasto gravemente ferito al braccio. Sarà trasportato all'ospedale Niguarda di Milano.