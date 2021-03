Gravi violazioni igienico sanitarie per un artigiano alimentare di Coccaglio.

Controlli

Durante i controlli serali della Polizia Locale del Montorfano, diretta dal Comandante Luca Leone gli agenti hanno controllato alcuni avventori di un’attività artigianale che consumavano sul posto panini e bevande nonostante le limitazioni previste dalle recenti normative legate all’emergenza sanitaria. Dopo aver sanzionato gli avventori, gli agenti hanno fatto ingresso nell’attività ma si sono subito accorti delle gravi violazioni igienico sanitarie nei locali di vendita ma soprattutto in quelli di lavorazione degli alimenti.

Violazioni igienico sanitarie

I pavimenti, scivolosi e sporchi e le attrezzature di lavorazione non mantenute pulite. Alcuni alimenti, presumibilmente carni e derivati, utilizzati per la produzione del prodotto finale erano conservati privi di etichetta indicante le informazioni obbligatorie. Mancava l’indicazione della tipologia di alimento ma soprattutto la data di scadenza e di conservazione. Alcune buste non erano sigillate in modo tale da poter consentire l’alterazione dei prodotti e riparazione da insetti. Inoltre, carne e surgelati erano lasciati appoggiati sul banco, senza che gli stessi fossero mantenuti alle corrette temperature e disposti vicino a cestini di rifiuti senza coperchio. Durante il controllo è stata riscontrata anche la mancanza dei prezzi delle bibite in vendita e del cartello indicante gli orari di apertura. I verbali di violazione delle norme sanitarie e del non rispetto del manuale “HACCP” verranno trasmessi anche all’ATS competente che potrà adottare ulteriori provvedimenti tecnici. Le violazioni accertate ammontano a circa 6500 euro.