Ore di apprensione a Travagliato per un 40enne che ieri, venerdì 5 agosto, è caduto dal tetto della sua azienda. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e, al momento, l'uomo si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Grave un 40enne caduto dal tetto della sua azienda

E' ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia un uomo di 40 anni, precipitato dal tetto della sua azienda dopo una caduta di circa sette metri. E' successo ieri, a Travagliato. L'ennesimo infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 17.30, nella zona industriale in via Della Scienza, dove l’uomo, che risulta essere residente a Sulzano, gestisce la propria attività di imbianchino, specializzato in decorazioni edili.

Le sue condizioni hanno fin da subito destato grande preoccupazione e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto sono arrivate l’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Travagliato che ha trasportato l'imprenditore in ospedale a Brescia in codice rosso.