Grave infortunio sul lavoro a Capriolo

La chiamata ai soccorsi è scattata nel pomeriggio di lunedì 1 giugno a Capriolo, in via Palazzolo. Qui è avvenuto un infortunio sul lavoro in cui è rimasto gravemente ferito un operaio.

Grave infortunio sul lavoro

Da una primissima ricostruzione l’uomo, un 56enne, stava manovrando la gru con telecomando quando all’improvviso parte del carico è fuoriuscita colpendolo in viso. Tempestiva la chiamata ai soccorsi così come l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia. Sul posto per i necessari rilievi i carabinieri della stazione di Capriolo e i tecnici di Asst Franciacorta.