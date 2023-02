Grave infortunio sul lavoro: 69enne cade dalla scala

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 1 febbraio 2023) a Cellatica.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è stato lanciato in codice rosso poco prima delle 13.30 in via Guido Rosa nel comune di Cellatica. Ad essere coinvolto un uomo di 69 anni che è caduto da una scala da un'altezza di circa due metri e mezzo.

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e un'automedica: il 69enne avrebbe riportato un importante trauma cranico. É stato pertanto trasferito d'urgenza gli Spedali Civili di Brescia. Presenti sul posto anche i tecnici di Ats e i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia: questi ultimi stanno effettuando gli opportune indagini del caso.