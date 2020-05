Grave incidente sulla sp 510 all’altezza di Sale Marasino

Grave incidente questa mattina (sabato) pochi minuti prima delle 6.

L’incidente è avvenuto a Sale Marasino

Ad essere coinvolto un uomo di 47 anni alla guida di una Daihatsu Cuore diretto verso Iseo sulla provinciale 510 in territorio di Sale Marasino.

Ancora non si conosce l’esatta dinamica essendo ancora al vaglio delle autorità, tuttavia da una prima ricostruzione sembrerebbe che all’interno della Galleria Massenzano, l’auto abbia sbandato a sinistra, invadendo la corsia di marcia opposta e scontrandosi contro la parete in prossimità dell’apertura.

Allertati in codice rosso sono giunti tempestivamente sul posto i soccorsi. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato al Civile di Brescia. Nonostante la grande paura, l’uomo ha riportato alcune fratture non compromettenti le quali fanno sperare in una ripresa nel giro di poche settimane.

É stato istituito il senso unico alternato da parte della polizia stradale di Iseo, per consentire ai Vigili del Fuoco di Sale Marasino di mettere in sicurezza il manto stradale. Alle 8 il ritorno alla normalità.