Auto contro un albero, muoiono due ragazzi di 24 e 25 anni. E’ accaduto oggi pomeriggio poco prima delle 15 in via Brescia a Soncino.

Incidente mortale a Soncino

E’ tragico il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio a Soncino, a pochi chilometri dalla provincia bresciana, praticamente al confine con Orzinuovi. Una Bmw con a bordo tre persone è uscita di strada e ha finito la corsa contro un albero: due giovani di 24 e 25 anni, Lorenzo Adamo e Alberto Magarini, residenti a Soncino, non ce l’hanno fatta. Una ragazza di 21 anni, che era in auto con loro è in gravissime condizioni: trasferita in ospedale dall’elisoccorso Brescia, sta lottando per la vita presso gli Spedali Civili di Brescia.

Lorenzo e Alberto erano molto conosciuti anche tra i giovani orceani perché entrambi avevano frequentato l’istituto Cossali di Orzinuovi e avevano giocato nell’Orzi Basket.

Sul posto sono stati inviati dalla centrale operativa dell’112 due ambulanze, l’elisoccorso della base Hems di Brescia e i Vigili del Fuoco di Brescia e i Carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.