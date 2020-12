Tragico incidente in A21, due morti

E’ accaduto ieri sera sull’autostrada A21 in direzione Brescia, nel territorio di San Gervasio Bresciano

Grave incidente in A21 sul posto anche l’elisoccorso

E’ arrivata alle 23 la chiamata al numero unico emergenza 112 con la richiesta di soccorsi per un’automobile che si è ribaltata al chilometro 214 sull’autostrada A21 in direzione Brescia. Più precisamente nel tratto sangervasino dove da un lungo rettilineo, lasciando alle spalle Pontevico, si giunge ad una leggera curva nei pressi del tabellone luminoso delle informazioni e del cavalcavia che conduce al centro abitato del piccolo paese bassaiolo.

Un’automobile con a bordo quattro persone, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, si è ribaltata oltre il guard rail centrale nello spazio erboso che funge da spartitraffico tra la direzione percorsa e quella opposta delle carreggiate autostradali, finendo la sua corsa nei pressi del palo che sostiene il cartellone luminoso.

La situazione è parsa sin da subito gravissima e la centrale operativa ha inviato sul posto in codice rosso l’elisoccorso della base Hems di Brescia, i mezzi di soccorso avanzato con a bordo medici e infermieri da Manerbio, Brescia e Cremona, le ambulanze della Croce Bianca delle sezioni di Leno e di Pontevico e della Croce Verde di Cremona, i Vigili del Fuoco e la Polstrada di Cremona.

Una 18enne è stata trasferita in volo, in codice rosso, agli Spedali Civili di Brescia, una 32enne in ambulanza in codice giallo all’ospedale Poliambulanza, e altre due (un uomo e una donna) non ce l’hanno fatta.