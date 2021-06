Grave incidente e auto in fiamme sulla Soncinese, decolla l'elisoccorso.

Grave incidente nella serata di ieri, lunedì 31 maggio, tra Romano e Martinengo, ancora una volta sulla Soncinese, poco oltre il confine bresciano. Attorno alle 20.15, due automobili e un piccolo furgonato si sono schiantate (la dinamica è ancora da accertare) e dopo l’impatto si è generato un violento incendio, come riporta PrimaTreviglio.

Incidente e incendio sulla Soncinese

Lo schianto è avvenuto a poche centinaia di metri dall’ingresso nell’abitato di Martinengo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, in codice rosso: tre ambulanze e un elicottero dell’elisoccorso levatosi in volo da Brescia. Due i feriti: una donna di 28 anni e un uomo di 33, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Uno di questi, agli Spedali civili di Brescia, a bordo dell’elicottero. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Romano, che hanno spento le fiamme e rimesso in sicurezza la strada. Si registrano tutt’ora, però, mentre sono in corso le operazioni di pulizia e di sgombero, alcuni rallentamenti del traffico.

Il lungo e stretto rettilineo che collega Romano e Martinengo non è nuovo, purtroppo, a incidenti anche gravi come quello di stasera. Solo settimana scorsa era rimasto ferito un ragazzo, uscito di strada durante la marcia. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente di ieri.