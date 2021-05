Grave incidente a Ome, sul posto 4 ambulanze e l’elisoccorso.

Continuano i gravi incidenti sulle strade bresciane, che dal ritorno in zona gialla sono diventate delle vere e proprie carneficine. L’ennesimo incidente è avvenuto nella serata di ieri – mercoledì 5 maggio 2021 – a Ome, sulla Strada Provinciale 47.

Cosa è accaduto

Poco dopo le 22 è scattato il codice rosso nel centro regionale di emergenza Areu: segnalato un incidente stradale contro ostacolo con almeno quattro persone coinvolte, tra cui un uomo di 63 anni e un giovane di 20. Sul posto sono accorsi la Polizia Stradale di Brescia e i Vigili del Fuoco di Brescia, oltre ad una vera flotta di ambulanze e automediche, con in totale sei mezzi sul posto. Due persone sono state trasportate a Brescia, agli Spedali Civili, rispettivamente in codice giallo e codice verde, ottenendo il ricovero poco prima della mezzanotte. Due persone in codice rosso, di cui una trasportato con l’elisoccorso, sono state trasportate all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo e anch’esse sono state ricoverate poco prima della mezzanotte in codice rosso.