Grave incidente a Montichiari, due 26enni finiscono in ospedale SIRENE DI NOTTE

Incidenti, malori e alcol, un weekend di fuoco per i soccorsi che hanno dovuto correre per tutta la provincia.

Grave incidente a Montichiari

Dopo lo schianto di Salò fra un’auto e una moto i soccorsi non hanno finito di lavorare. L’elisoccorso è dovuto intervenire anche a Montichiari per uno scontro fra più auto, in via Caderlungo, vicino al raccordo con l’A21, in località Macina poco dopo la rotonda della Fascia D’oro. Quattro i veicoli coinvolti: un Pick-Up con a bordo una famiglia, una Bmw, una Opel e una Peugeut.

La dinamica

Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale, il Pick-up e la Opel erano dirette in direzione Montichiari, la Bmw in senso opposto quando una delle due, forse a causa di un sorpasso, si sarebbe scontrata con l’automobile proveniente dalla direzione opposta urtando anche lo stesso Pick-up che si trovava dietro alla Opel.

I feriti

In gravi condizioni il conducente della Opel, un trentunenne di Cazzago San Martino che è stato portato al Civile di Brescia ed è attualmente in prognosi riservata. Dieci giorni di prognosi per il trentenne che guidava la Bmw, un ragazzo di 30 anni che è stato portato alla Poliambulanza. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, l’elisoccorso, un’automedica, due mezzi dei pompieri, la Viabilità dell’Autostrada, la Polizia Stradale di Montichiari, di Cremona e di Desenzano.

Malori, aggressioni e intossicazioni

Durante la notte si sono susseguiti malori, aggressioni e intossicazioni. A Desenzano, all’1.36, una giovane di 23 anni si è ribaltata con l’auto, fortunatamente senza gravi conseguenze. A Chiari e Malegno, un 63enne e un 65enne sono finiti in nosocomio per aver bevuto troppo alcol mentre verso le 4 del mattino i soccorritori sono dovuti intervenire su un’aggressione a Calcinato in via Santa Maria: una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo.