Gratta e Vinci, a Chiari una vincita da 20mila euro

La vincita è stata registrata nell’ultima settimana presso il punto vendita di via Zeveto, 17. In provincia di Brescia, nel 2025, la spesa complessiva per il gioco è però diminuita del 5,7 per cento

La dea bendata fa tappa in città

La fortuna torna a bussare alla porta di Chiari e lo fa con una vincita da 20mila euro. Il colpo è stato messo a segno grazie a un Gratta e Vinci della serie “50X New”, uno dei tagliandi della lotteria istantanea che ha regalato nelle ultime ore una somma significativa a un giocatore bresciano. A riportare la notizia è Agipronews, secondo cui la vincita è stata registrata presso l’esercizio commerciale situato in via Zeveto, 17. Non sono stati resi noti, come da prassi, né l’identità del fortunato vincitore né ulteriori dettagli sulle circostanze dell’acquisto del biglietto. Resta quindi il mistero sull’identità di chi, con un semplice tagliando, si è assicurato una vincita di 20mila euro. Una cifra importante, che ha trasformato una normale sosta in tabaccheria o in un punto vendita autorizzato in un momento decisamente fortunato.

Lombardia prima per spesa

La vincita si inserisce in un quadro regionale nel quale il gioco continua a rappresentare un fenomeno economicamente rilevante. La Lombardia si conferma infatti anche nel 2025 la regione italiana con la spesa più elevata, intesa come raccolta al netto delle vincite dei giocatori. Secondo i dati elaborati da Agipronews, nell’arco dei dodici mesi la spesa complessiva in Lombardia ha raggiunto quota 3,8 miliardi di euro. Un dato sostanzialmente in linea con quello registrato nel corso dell’anno precedente e che conferma il peso della regione nel comparto del gioco pubblico. Numeri che raccontano dunque un fenomeno ancora molto diffuso, nonostante il quadro sia differente se si restringe l’analisi alla provincia di Brescia. Qui, infatti, il dato relativo alla spesa evidenzia una diminuzione rispetto al 2024.

A Brescia spesa in calo

Nel Bresciano il 2025 si è chiuso con una spesa complessiva pari a 463 milioni di euro, contro i 491 milioni registrati nel 2024. La riduzione è quindi di circa 28 milioni di euro, pari al 5,7 per cento. Un andamento che si discosta dal dato regionale complessivo, rimasto invece sostanzialmente stabile. La fotografia restituita dai numeri mostra quindi due tendenze parallele: da una parte la Lombardia mantiene il primato nazionale per volume di spesa, dall’altra la provincia di Brescia registra una contrazione. Nel frattempo, a Chiari, resta la notizia della vincita da 20mila euro ottenuta con il “50X New”, che ha portato una consistente somma nelle tasche di un anonimo giocatore. Un episodio che, al di là dei numeri complessivi sul gioco, ha inevitabilmente acceso la curiosità in città e tra i frequentatori dell’esercizio di via Zeveto, dove è stato acquistato il tagliando fortunato.