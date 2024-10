Grande successo per la terza edizione della maratona dei nonni in maglia gialla

Grande successo per la terza edizione della maratona dei nonni organizzata dalla Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro e patrocinata dal Comune di Castenedolo.

Maglietta gialla con scritte arancioni è stata la divisa scelta per i nonni maratoneti che domenica 6 ottobre si sono cimentati in una camminata ludico – motoria adatta a tutte le età, ad anziani e ammalati in carrozzina, con girello o deambulatore.

La partenza e l'arrivo al Pio Ricovero

La partenza per la camminata era stata fissata alle 9:30 presso il piazzale del Pio Ricovero medesimo punto d’arrivo della maratona. Dopo la fine del percorso tutti i partecipanti hanno potuto ristorarsi con un bel buffet. Durante tutta la camminata sono sempre stati garantiti non solo ristoro, ma anche assistenza sanitaria e sicurezza grazie alla preziosa presenza degli Alpini e della Polizia Locale.

Tutti gli iscritti prima della partenza hanno ricevuto, oltre alla maglietta, il numero da apporre come pettorina sulla t-shirt. A vincere non sono stati i primi arrivati, bensì la donna e l’uomo più anziani ad aver partecipato.

Nuove attrezzature e macchinari per gli ospiti della struttura

Il ricavato della quota d’iscrizione è stato devoluto per l’acquisto di macchinari e attrezzature in favore degli ospiti del ricovero.

La Fondazione non solo persegue finalità di solidarietà sociale in ambito locale, ma anche regionale. Lo scopo è quello di offrire assistenza socio-sanitaria e sociale nei confronti della popolazione anziana in stato di completa, parziale o temporanea non autosufficienza psico-fisica, sociale o a rischio di emarginazione. I principi e i valori che ispirano i programmi, l’organizzazione, l’attività complessiva della Fondazione fanno riferimento all’uguaglianza e all’imparzialità nell’erogazione dei servizi, alla continuità e regolarità dell’organizzazione delle prestazioni senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio, con priorità ai residenti nel Comune di Castenedolo.

Una struttura a sostegno delle famiglie

Il Pio Ricovero è impegnato anche nella sensibilizzazione dell’Alzheimer attraverso l’attivazione del Caffè Alzheimer, spazio sicuro e accogliente rivolto principalmente a coloro che affrontano le fasi della malattia ma non solo. Qui, infatti trovano ospitalità anche i caregivers che, grazie alle metodologie attuate durante gli incontri riducono lo stress, riferiscono maggiore conoscenza e minore senso di vergogna, e aumentano la loro serenità nella cura del familiare malato.