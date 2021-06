Grande successo per la seconda «Cena in piazza» di Pompiano organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Cena in piazza

Considerando che c' era la partita dell'Italia è stato un successo erano circa un centinaio i presenti di Pompiano ma anche provenienti dai paesi limitrofi. Non c' era un dress code richiesto, anche se la predominante è stata il classico bianco, ogni gruppo si è portato da casa le pietanze e ha imbandito il proprio tavolo seguendo il proprio gusto e creatività: chi con lanterne, chi con palloncini. La serata è stata accompagnata da un intrattenimento musicale di sottofondo.

L' atmosfera che si è assaporata è stata quella del piacere di ritrovarsi e di festeggiare in compagnia.

Piazza Sant'Andrea è tornata ad animarsi tenendo viva l' estate pompianese aperta ufficialmente la settimana scorsa con il Carrozzone degli Artisti.

Proloco

«È bello ritrovarsi a distanza di un anno, con gli amici di sempre ma anche con i volti nuovi. Il nostro obbiettivo è quello di far vivere e valorizzare il cuore del paese, la piazza, da sempre luogo di incontro e crescita» le parole di Angelo Cremaschi, presidente della Pro Loco.