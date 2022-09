Grande festa per il 65esimo anniversario delle Penne nere.

Alpini

Grande festa questo fine settimana a Quinzano d'Oglio per il 65esimo anniversario di fondazione del gruppo alpini. Presenti tutte le sezioni alpine della zona, compresa quella di Brescia. Le celebrazioni sono iniziate ieri, sabato 3 settembre, alle 16 con la deposizione dei fiori al monumento delle Associazioni d'arma. Alle 21 c'è stato poi il concerto della Fanfara Alpina Tridentina C.M. Andrea Morandi al teatro parrocchiale.

Festeggiamenti

Questa mattina alle 8.30 c'è stato il ritrovo alla sede degli alpini di via Buozzi e alle 9.15 l'alzabandiera. Alle 9.30 ha preso il via la sfilata con la partecipazione della Fanfara Alpina Tridentina e del corpo bandistico Quinzanese. Alle 10.45 in piazza Garibaldi si è tenuto il Carosello della Fanfara. A seguire la messa nella chiesa parrocchiale e il pranzo alpino all'oratorio Paolo VI. Alle 16 l'ammainabandiera chiuderà l'evento.