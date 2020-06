Grandine e maltempo imperversano nella Bassa bresciana IL VIDEO

Sta accadendo proprio in queste ore: grandine e maltempo stanno imperversando nella Bassa bresciana, dove sono già state colpite diverse località

Maltempo nella Bassa

Un’estate che stenta a decollare quella post Covid-19. Un giugno irrequieto che frena la ripresa di stabilità e normalità, almeno in ambito metereologico. Proprio in queste ore il maltempo ha fatto nuovamente capolino nella Bassa bresciana: pioggia e di grandine stanno tempestando la fascia compresa tra Gottolengo e Pontevico, mentre nelle zone circostanze il cielo coperto da nubi nere ha messo tutti i cittadini in allerta. Pare il fenomeno interesserà la bassa con forti piogge nel mattino di domani e temporali nel pomeriggio.