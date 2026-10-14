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Gottolengo, muore sul lavoro dopo una caduta: nulla da fare per un 51enne.

Muore sul lavoro a Gottolengo

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (mercoledì 14 ottobre 2026) poco prima delle 11 in codice rosso in zona Cascina Solitaria a Gottolengo. Dalle prime informazioni pare che un operaio 51enne stesse lavorando per una ditta esterna quando, per cause ancora da verificare nel dettaglio, sarebbe caduto da un ponteggio un’altezza di meno di due metri. Ad essere coinvolto, anche se non direttamente nell’infortunio, anche un uomo di 53 anni che però non è stato ospedalizzato.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare.