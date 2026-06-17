Gottolengo: lancia dal finestrino una confezione da 16 grammi di coca, arrestata 26enne.

A Gottolengo

Si tratta di una 26enne tunisina richiedente protezione internazionale e senza fissa dimora. La donna è ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. É stata arrestata nella mattinata di lunedì 15 giugno 2026 dai carabinieri della Stazione di Gambara.

I carabinieri verso le 12.30 transitando nei pressi della rotatoria tra via Roma e via Brescia hanno notato una Peugeot 208 bianca la cui conducente, alla vista dell’auto di servizio, ha effettuato un’improvvisa manovra di svolta in Via Circonvallazione Nord, assumendo un comportamento ritenuto sospetto. I militari hanno quindi effettuato il controllo del veicolo. La donna non ha però rispettato l’alt ed, anzi, ha cercato di allontanarsi velocemente percorrendo contromano due rotatoria. Si è quindi diretta verso il centro abitato di Isorella.

Il lancio della droga

La donna, durante l’inseguimento, ha lanciato dal finestrino lato guida un involucro blu poi recuperato da un passante e consegnato ai carabinieri. Al suo interno 16 grammi di cocaina già suddivisa in 10 dosi, sottoposta a sequestro. Inseguimento che è terminato nel centro abitato di Isorella quando la donna, dopo aver imboccato una strada senza uscita nel tentativo di sottrarsi al controllo ha perso il controllo del veicolo finendo per scontrarsi con un’auto regolarmente parcheggiata causando danni, seppur lievi. I militari hanno poi scoperto come, all’interno della sua borsetta, nascondesse 615 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, somma frutto dell’attività di spaccio e quindi sequestrata. Le immagini della videosorveglianza hanno dimostrato il momento in cui la donna si è disfatta dell’involucro durante l’inseguimento.

La donna è stata arrestata, il processo è stato rinviato a fine giugno. Nei confronti della 26enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.