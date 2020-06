Le cause e la dinamica dell’accaduto sono ancora tutte da chiarire. Quel che è certo è che nella notte un 22enne è finito in ospedale, al Civile di Brescia, con il volto squarciato dai cocci di una caraffa di birra che qualcuno gli ha spaccato in faccia.

Gli spaccano una caraffa della birra in faccia

L’allarme è scattato nella notte tra venerdì e sabato in un bar della frazione rovatese di Duomo. Un giovane di 22 anni è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in codice giallo al Civile, col viso trasformato in una maschera di sangue dopo l’aggressione subita. Gli è stata spaccata in faccia una caraffa della birra. Le ragioni della lite, al momento, non sono note. Sulla vicenda indagano i carabinieri.