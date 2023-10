Gli ospiti della casa di riposo sono stati protagonisti di un laboratorio di giardinaggio

Non è la prima volta che alcuni nostri lettori ci scrivono o ci contattano per dirci che, grazie alle bustine di semi distribuite questa primavera con Manerbioweek si sono ritrovati con verdura buonissima e fiori bellissimi.

Rsa di Bagnolo Mella

Stavolta però ha un gusto particolare, perché non riguarda un singolo cittadino, ma una struttura come la Rsa di Bagnolo Mella che è una grande famiglia, con tanti ospiti al suo interno. Proprio i nonni sono stati grandi protagonisti di questa iniziativa e si sono cimentati, facendo un laboratorio di giardinaggio e poi seminando tutte le bustine che erano uscite con il nostro giornale: tutti molto coinvolti e partecipi e alla fine molto soddisfatti del risultato.

Laboratorio di giardinaggio

In tanti hanno fatto leva sulla propria esperienza da contadini e hanno partecipato: chi attivamente e chi verbalmente, tenendo poi innaffiato il tutto. Fino a quando poi è arrivato come ospite nella struttura Battista Redana, che ha sempre curato i giardini, e ha dato un ulteriore tocco di magia a questoorto, con alcune migliorie e alcuni accorgimenti che si sono rivelati molto importanti. Redana, ben coadiuvati da alcuni volontari, si è adoperato non solo a seguire l'orto, ma anche ad abbellire tutto il giardino della Casa di Riposo. «Il suo contributo è stato molto importante, è una persona che lavora parecchio e ci tiene a realizzare qualcosa di bello per la nostra Rsa» ha spiegato l’educatrice Valeria Bertana. Alla fine di questa attività i nonni hanno raccolto pomodori, zucchine, carote, prezzemolo e si sono ritrovati anche con dei girasoli stupendi.

Chiaramente, determinante è stato anche l'aiuto di educatori, personale dell’animazione e operatori della struttura che non hanno lasciato nulla al caso affinchè tutto andasse nel verso giusto. Davvero bravi tutti!