Gli animalisti hanno presentato un progetto per "salvare" le nutrie

Orzinuovi

Gli animalisti vogliono sterilizzare le nutrie

«Le nutrie? Vanno sterilizzate».

Arriva la proposta degli animalisti in Comune, ma anche delle lettere che portano la firma di enti Onlus come Oipa, Guardia Nazionale Ambientale e Enpa, schierati nella difesa del castorino.

Un progetto per sterilizzare le nutrie

A Orzinuovi la popolazione è divisa: chi vuole abbattere gli animali e chi invece vuole tutelarli sterilizzandoli ed è così che ha preso vita un progetto, supportato da enti e cittadini orceani per dare il via alla sterilizzazione.

«Vorremmo portare un progetto nobile che recepisce le linee guida Comunitarie in materia di sviluppo sostenibile, coesistenza con la fauna selvatica, e valorizzazione degli altri animali quali esseri senzienti - hanno detto gli animalisti di Orzinuovi - Un gruppo di cittadini oceani con il supporto della ProgEco Ambiente e Natura del biologo Samuele Venturini della Lav di Brescia, dell Enpa, dell'Oipa e della Guardia Nazionale Ambientale stanno presentando al Comune di Orzinuovi un progetto di sterilizzazione dei castorini. Purtroppo il Comune ha avviato l'abbattimento affidando a volontari dotati di patentino la cattura; auspichiamo che il buon senso prevalga vista l'adesione delle associazioni bresciane e la forte critica di tanti amanti degli animali levatasi in questi giorni. Addirittura il conflitto ha portato ad atti di vandalismo nei confronti delle gabbie posizionate, ci riferisce l'assessore regionale Federica Epis. Ma come biasimarli spinti dall'empatia verso altri esseri senzienti! Ci chiediamo cosa spinga una persona equilibrata a ottenere un patentino per sterminare castorini? Quanto siamo invasivi noi animali uomini: deforestazione, inquinamento, cementificazione, sversamento veleni... forse dovremmo chiedere ai castorini di venire ad ingabbiare noi. La presenza delle nutrie nel nord e centro Italia è diventata negli ultimi anni fonte di accese controversie e dibattiti con conseguenti episodi di violenza spontanea di cittadini nei confronti degli animali. Questi sono denunciabili all’Autorità Giudiziaria in quanto delitti presenti nel codice penale». La soluzione è quindi la sterilizzazione.

Ma il Comune sarà d'accordo?

