Giro di vite sulla movida e il consumo alcolici

Con un’ordinanza urgente il sindaco ha firmato il freno al consumo di alcolici nei luoghi pubblici non autorizzati. Per chi sgarra in arrivo una sanzione che può arrivare fino a 500 euro.

Ordinanza

Un modo per vivere un’estate «Sicura a Manerbio – hanno fatto sapere dal Comune – Per garantire la vivibilità e il decoro della nostra città dal primo maggio è in vigore il divieto di consumare bevande alcoliche in strade, piazze e spazi pubblici per l’intera giornata. Insieme per una città più bella e vivibile».

Un modo per cercare di contenere anche l’abuso di alcolici da parte dei più giovani che spesso si ritrovano in parchi e luoghi appartanti per poter bere senza rischiare di essere scoperti.

Tema centrale di questo giro di vite la tutela della vivibilità della città e la speranza che controlli più serrati possano garantire una maggiore tranquillità per tutti i manerbiesi, soprattutto nelle calde serate estive, ma anche la volontà che con questo provvedimento si possano contrastare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica. Ovviamente sono esclusi dalla black list gli eventi e le manifestazioni che, pur prendendo il via all’aperto, sono regolarmente autorizzate dal Comune.

Divieti

Dall’1 maggio per tutto il giorno, compresi perciò gli orari diurni, sarà vietato consumare bevande in strada (se non all’interno di spazi autorizzati da un plateatico). Uno schiaffo alla movida selvaggia da parte dell’Amministrazione comunale che ha deciso, con il pugno di ferro, di dare un freno al consumo di alcolici nelle aree che, di fatto, risultano essere le più sensibili.

Per un tutta la stagione estiva, fino al 30 settembre, Manerbio sarà affine alle regole applicate negli Stati Uniti: niente alcol per strada ma solo nei locali con un controllo più rigido da parte di Forze dell’ordine e (si spera) anche da parte dei commercianti. Si potranno invece consumare bevande alcoliche in tranquillità in bar, ristoranti e locali, ma anche durante tutti gli eventi e le manifestazioni regolarmente autorizzate.

Cosa non si potrà più fare nello specifico? Bere alcolici in strada, parchi e spazi pubblici o aperti al transito, ma anche abbandonare bottiglie, lattine e rifiuti, impedendo così di far diventare alcune area della città una pattumiera. Le sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza sono salate: si parte da una multa di un minimo di 25 euro fino ad arrivare a 500. «Si tratta di un’azione mirata che non vuole criminalizzare nessuno, ma solo limitare comportamenti incivili e prevenire situazioni di rischio legate all’abuso di alcol – hanno spiegato dal Comune – La Polizia Locale e le Forze dell’ordine effettueranno controlli capillari per garantire il rispetto delle regole».