Giovane rovatese bloccato in una grotta durante un'esercitazione: è successo intorno a mezzogiorno, per fortuna il 24enne non è in pericolo di vita. Le operazioni di recupero sono in corso e dovrebbero concludersi entro un'ora.

Il 24enne si trovava in compagnia del gruppo speleologico del Montorfano per un'esercitazione al Fierrarol di Vesalla, una grotta di Brione "che si usa spesso per fare i corsi e le giornate di formazione, infatti è già munita di corde e quanto necessario", ha spiegato Franco di Prizio, il referente del gruppo di Coccaglio, che dal momento dell'incidente e fino all'arrivo dei soccorsi è rimasto con il 24enne.

Stando alle prime ricostruzioni, il gruppo stava risalendo dalla grotta (profonda circa 120 metri) quando il giovane è scivolato su una roccia: nel tentativo di tenersi aggrappato alla parete, si è infortunato alla spalla sinistra. Nessun trauma grave, il 24enne pur dolorante è sempre rimasto cosciente e in buone condizioni, ma impossibilitato a risalire assieme ai compagni del gruppo a causa delle strettoie presenti nella spelonca. Due dei membri del gruppo speleologico sono subito risaliti per chiamare i soccorsi, arrivati sul posto circa tre ore dopo.

Le operazioni di soccorso

Oltre ai Carabinieri, sul posto è arrivata una delegazione del soccorso alpino da Bergamo, una squadra del comando di Brescia, i Vigili del Fuoco, un supporto con Ucl (postazione mobile di comando e coordinamento) e il medico del soccorso speleologico Corrado Camerini. I presenti hanno subito provveduto a stendere una linea telefonica per coordinare le comunicazione dall'interno della grotta all'esterno, mentre al giovane sono stati somministrati degli antidolorifici per il dolore. Il suo braccio è stato stabilizzato: le operazioni di soccorso sono in corso, dovrebbero concludersi entro un'ora.