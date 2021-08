Giovane papà muore a 37 anni: avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia

Bruno Festa ha perso la sua battaglia. Il giovane papà di Chiari si è spento a soli 37 anni, lasciando nello sconforto la sua famiglia. In nome di tutto l'amore che ha saputo donare e della splendida persona che era, amici e conoscenti stanno però prendendo parte ad una raccolta fondi per aiutare la moglie e i figli.

Giovane papà muore a 37 anni

Aveva solo 37 anni. Era una persona buona, solare e sempre pronta a dare una mano agli altri. Bruno ha lottato come un guerriero per 15 mesi, ma poi, circondato dall'affetto dei suoi cari che non lo hanno mai lasciato, si è spento. Festa è morto sabato e nella giornata di lunedì sono state celebrate le esequie nel Duomo dedicato ai Santi Faustino e Giovita di Chiari, città dove viveva con la famiglia. Il vuoto che ha lasciato nella moglie Stefania, nei suoi bimbi, nei genitori, nella sorella Marzia e in tutti i suoi cari è davvero incolmabile, ma dal dolore nasce anche la solidarietà.

Avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia

Proprio per la moglie e per i suoi adorati figli piccoli, gli ex colleghi della sorella Marzia hanno lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFoundMe. Deborah Begni, insieme a Thomas e Patrizia ha dato vita ad "Un dono per i figli di Bruno" che in questi giorni sta già raccogliendo importanti somme per permettere alla famiglia di provvedere alle spese correnti. Anche personaggi come il comico bresciano Vincenzo Regis hanno abbracciato la causa e si spera che davvero, in nome di Bruno, si possa raccogliere il più possibile. Attualmente sono stati raccolti quasi 4mila euro.

L'articolo completo, con i ricordi e i ringraziamenti da parte della famiglia, sarà sul ChiariWeek in edicola a partire da venerdì 27 agosto.