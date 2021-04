Giovane di 23 anni trovato morto in casa a Barcellona

Alessandro Cionfoli, 23enne di Bagnolo, trovato morto in casa a Barcellona.

Giovane di 23 anni muore a Barcellona

Un giovane di 23 anni, il bagnolese Alessandro Cionfoli, è stato trovato morto in casa a Barcellona, città dove si trovava per lavoro. Un malore pare all’origine della tragedia, ma per fare piena luce sull’episodio è stata disposta l’autopsia.