Giornata mondiale delle torte: ecco la ricetta del Bossolà bresciano

(la torta preparata dal pasticcere Massari)

Oggi, 23 gennaio, è la Giornata mondiale delle torte. O almeno, una delle (tante) Giornate mondiali dedicate alle torte che, ormai è chiaro, rappresentano sostanzialmente una bellissima scusa per affogare i sensi di colpa post-natalizi quando ci si mette ai fornelli.

Giornata mondiale delle torte

Fra le tante Giornate mondiali oggi è di certo quella più dolce, con una dedica alle torte.

Nella zona della bassa e di Montichiari ma anche in città uno dei dolci tipi più conosciuto è sicuramente il Bossolà, tanto da avere spazio anche per una ricetta su Wikipedia.

Fra gli estimatori del Bossolà persino il pasticcere bresciano più apprezzato, Iginio Massari, che in questo video spiega la storia di questo dolce natalizio ma buono in tutte le stagioni

La ricetta della tradizione

Qui la ricetta condivisa online, su Wikipedia, da qualche appassionato pasticcere della tradizione

Ingredienti per 4 persone

3 uova

150 g zucchero semolato

150 g burro di affioramento naturale

200 g farina bianca tipo 00

150 g fecola di patate

una scorza di limone grattugiato

30 grammi lievito di birra

vaniglia in baccello

150 grammi di latte

Scaldare il latte senza farlo bollire con il baccello di vaniglia. Montare il burro con lo zucchero, aggiungere i tuorli d’uovo, la farina, la fecola, la buccia di limone grattugiata. Quando il baccello avrà lasciato i semi nel latte unirvi il lievito e fatelo sciogliere nel latte unitelo all’impasto e per ultimi gli albumi delle uova ben sbattuti e montati. Mettere il composto in uno stampo con il buco, imburrato e infarinato, e porlo nel forno a 170 °C per 35 minuti circa. Una volta raffreddato spolverarlo a volontà con zucchero a velo vanigliato.