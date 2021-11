SENSIBILIZZAZIONE

La presidente dell'associazione "Nastro viola" Viviana Ferrari:"Oggi se ne parla di più, ma il tumore al pancreas è ancora considerata una patologia rara e per questo riceve pochi finanziamenti".

La campagna "Facciamo luce sul tumore" in alcune città d'Italia, e anche in provincia di Brescia, è partita in anticipo coinvolgendo edifici storici e istituzionali.

Giornata mondiale contro il cancro al pancreas: oltre 400 edifici s'illuminano di viola

Tutta Italia si sta accendendo di viola in occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas, ricorrenza in calendario proprio il 18 novembre.

Un’iniziativa sempre più sentita, partita sei anni fa da Travagliato.

Qui, infatti, ha sede l’associazione nazionale "Nastro Viola", impegnata dal 2015 per la raccolta fondi volta a finanziare la ricerca sul tumore al pancreas.

L’illuminazione planetaria, che porta il nome "Facciamo luce sul tumore", è un modo per sensibilizzare coinvolgendo famiglie, realtà scolastiche e private oltre che istituzioni.

Quest'anno oltre quattrocento le adesioni raccolte lungo tutto lo Stivale, coinvolgendo nel bresciano anche il municipio di Travagliato (dove il municipio e la biblioteca si sono tinti già ieri sera) e a livelllo regionale il Pirellone di Milano, con la vicepresidente della commissione Sanità Simona Tironi impegnata in prima linea per questa celebrazione.

