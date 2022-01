Giornata della memoria: un video e tante iniziative in Franciacorta

Shoah

Anpi e Tavolo della pace hanno pubblicato un filmato su You Tube, ma sono previsti anche appuntamenti in radio e in presenza.

Giornata della memoria: tante iniziative in Franciacorta per non dimenticare le vittime dell'Olocausto. E' stato già pubblicato su You Tube il video realizzato dall'Anpi Rovato e dal Tavolo della pace Franciacorta Monte Orfano. Mentre altre iniziative commemorative sono in programma tra oggi (giovedì 27 gennaio, in cui si celebra la ricorrenza internazionale) e sabato.

Il video di Anpi Rovato e Tavolo della pace

Per celebrare la Giornata della meoria, l'Anpi Rovato e il Tavolo della pace Franciacorta Monte Orfano hanno realizzato un video, pubblicato su You Tube, che ripercorre la Shoah (e in particolare le vicende degli ebrei bresciani, tra cui la figura di Alberto Dalla Volta e la sua famiglia), ma anche le leggi razziali fasciste.

"“Abbiamo il compito e il dovere di ricordare e di smentire tutte quelle voci che tendono a sminuire la portata del Fascismo. Perché le leggi razziali sono state emanate qui, da Mussolini, perché i campi di concentramento c’erano anche in Italia. Il 27 gennaio ci dà anche l’opportunità di osservare tutte le discriminazioni del presente: quelle economiche, quelle ambientali, quelle verso le donne, quelle razziali verso i migranti, quelle verso la comunità Lgbt+, quelle verso i disabili, quelle verso i popoli oppressi o addirittura quelle nei confronti dei più poveri. Il 27 gennaio ci permette di osservare meglio il presente e di dotarci degli strumenti per costruire un futuro più e più giusto, a portata di umanità"

Letture a Villa Pedergnano

Giovedì 27 gennaio alle ore 20.15 alla radio parrocchiale di Villa Pedergnano, Roberto Albin leggerà “Yossel Rakover si rivolge a Dio” di Zvi Kolitz. La lettura del testo di Zvi Kolitz aiuterà a non far cadere nell’oblio gli orrori degli odi razziali.

Musica con la Strickler e medaglia d'onore a Rovato

Sempre oggi, giovedì 27 gennaio alle 20.30 nel salone del Pianoforte del Municipio di via Lamarmora si terrà il concerto dell’accademia Strickler, per ricordare attraverso le musiche e le parole che la memoria ci ha tramandato. Nella stessa serata il Comune di Rovato consegnerà la medaglia d’onore riservata ai cittadini deportati e internati nei lager nazisti, conferita a Bruno Morandini.

Ricordare cantando in piazza Cavour

"Ricordare cantando, un'azione di pace e resistenza per esercitare insieme la memoria". Questo il titolo dell'iniziativa in programma sabato 29 gennaio dalle 15 alle 17 in piazza Cavour, organizzata da Anpi, Il cerchio delle donne, Intro26 Music room e Libreria La Vantiniana; protagonista l'artista Valentina Soster.