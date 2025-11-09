Giorgio e la sua Panda da record con 900mila km

Manfredini ha riscattato la vettura nel 2009, da alloro solo tanta strada e neanche un problema meccanico, tanto che il motore ha ancora i sigilli

Questa è una vera super car, ed è una macchina di “casa nostra”: Giorgio Manfredini ci ha raccontato la storia della sua Panda da record.

Una Panda da 900mila km

Niente Delorian, niente Tesla, niente macchinoni: questa Panda cargo 1200, 60 cavalli del 2009, ha fatto mangiare la sua polvere a modelli molto più in voga. Merito della meccanica? “Merito anche dell’autista”, scherza, ma non troppo, Giorgio Manfredini, rappresentante di generi alimentari sempre in viaggio sulle strade della Bassa e del lago di Garda con un passato come gestore di stazione di servizio e camionista, in poche parole i motori sono nel suo dna.

“Ho acquistato questa Panda dall’azienda per cui lavoravo, la Aliment di Cremona, a km zero, nel lontano 2009 – ha iniziato a raccontare – da allora non l’ho più abbandonata”.

Fino a qui nulla di strano, l’eccezionalità sta nei chilometri percorsi “insieme”: più di 900mila. Se non è un record questo.

“Le Panda cargo hanno la centralina che si blocca a 400mila km – ha continuato a raccontare – io però ho segnato su un blocco tutte i chilometri che facevo, poi per togliermi la curiosità sono andato da un meccanico che riuscisse ad aprire la centralina e leggere il chilometraggio, i professionisti hanno gli strumenti per farlo, ed in effetti i conti sono tutti tornati”.

La bellezza di 900mila km e mai neanche un problema al motore.

“Niente di niente: è perfetto, infatti ha ancora tutti i sigilli, non è mai stato toccato -, ha sottolineato con orgoglio – il meccanico mi ha detto che questa Panda non ha il tempo di rompersi”.

Del resto Giorgio lavora per sei aziende e davvero trascorre fino a dieci ore al giorno sulla sua macchina.

“Questa Panda è un fenomeno, del resto come il suo autista”, scherza Giorgio ma ha ragione: tanti anni di esperienza e una grande cura per la sua vettura gli hanno permesso di raggiungere questo risultato a dir poco straordinario ed ora? E’ tempo di fermarsi?

“Neanche per sogno: io continuo ad usarla tutti i giorni per lavorare – è sicuro Giorgio che però un desiderio ce l’ha – vorrei tanto far sapere all’azienda, a Stellantis, la storia di questa Panda perché davvero dopo tanti anni e dopo tanti km è ancora perfetta”.

In effetti una Panda così è da “museo” o da studiare e capire cosa l’ha resa così performante, anche perché non solo fa un sacco di chilometri quotidianamente, ma li fa a carico pieno: salami, prosciutti, formaggi, carica di tutto punto sfreccia tra Bassa bresciana e cremonese e il lago di Garda per rifornire i tanti clienti di Giorgio. Si riposa giusto nel week end, quando anche il suo autista scende dalle quattro ruote per salire sulle due ruote: infatti Giorgio è un appassionato ciclista che nel, poco, tempo libero scorazza in bicicletta attraversando ancora un a volta la Bassa ed il Lago.

Nel futuro c’è ancora tanta strada, del resto Giorgio è energico e pieno di voglia dei fare, inarrestabile proprio come la sua Panda che nonostante gli anni, nonostante i chilometri percorsi ha ancora tanti, tantissimi viaggi da fare nella Bassa bresciana.