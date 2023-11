Giochi, allegria e musica per i bambini ricoverati in ospedale

Nei reparti di Pediatria degli ospedali è arrivata una nuova ondata di giochi, solidarietà... e musica. A portarla sono stati i volontari dell’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore, tornati a vestire i panni di Babbo Natale per consegnare i doni raccolti ai bambini ricoverati.

Giochi per i bambini in ospedale

La prima tappa è stata all’ospedale della Mamma e del Bambino Borgo Trento, dove i bambini del day hospital «hanno assaltato il carrello dei giochi», ha raccontato Paola Tregambi: una giornata carica di emozioni, in compagnia del presidente di Abeo Alberto Bagnani, dove a ricevere di più, come sempre, non sono stati i piccoli pazienti ma gli stessi volontari, tornati a casa con il cuore carico di felicità e con mille sorrisi stampati ancora nella mente. Lunedì mattina, invece, il viaggio dell’associazione si è fermato negli ambulatori dell’ospedale dei Ronchettini di Brescia e da Abe dove oltre a libri e giocattoli i volontari hanno portato anche la musica.

«Nei mesi scorsi ci era stata donata una chitarra acustica: in accordo con Abe abbiamo quindi acquistato di tasca nostra una tastiera che servirà per avviare il progetto di un corso di musica rivolto ai bambini e ai ragazzi, che sarà gestito da un professore volontario», ha continuato Paola.

La solidarietà si trasforma in musica

Campionessa di solidarietà, l’associazione che riunisce le due famiglie di Matteo Ventura e del piccolo Ettore Pandolfi è riuscita di nuovo a lasciare il segno. Un nuovo progetto che si unisce ai tanti realizzati nel corso degli anni, l’ultimo dei quali ora è in dirittura d’arrivo: il 16 dicembre, infatti, verrà inaugurata la stanza realizzata presso Casa Ronald, uno spazio dedicato alle mamme e papà per permettergli di stare sempre vicino ai loro figli ricoverati e allestito grazie al contributo dell’associazione.

Per non parlare dell’ormai tradizionale raccolta giochi solidale (Lego, giochi in scatola, macchinine, Barbie, Action Figure, giochi di carte) per facilitare la quale quest’anno «è stata creata anche una lista amazon dedicata, dove abbiamo inserito anche i giochi più richiesti e apprezzati - ha concluso la volontaria - Se qualcuno è interessato basta che ci scriva e noi manderemo il link».

Un concerto per ricordare Matteo

Nel 2023 della solidarietà, inoltre, non poteva che essere rinnovato un appuntamento importante e fermo ormai da anni, interrotto dal Covid. Un concerto di voci in memoria dell’angioletto Matteo Ventura, in programma per sabato 25 novembre, alle 20.45, fortemente voluto dalla famiglia Falardi. L’evento vedrà esibirsi sul palco della chiesa parrocchiale Santi Gervasio e Protasio il coro Montorfano di Cologne, il Coro Nuova Armonia e il Coro Voci Bianche della Piccola Accademia di Musica San Bernardino di Chiari.

Organizzato con la collaborazione della parrocchia e di Cori Lombardia, con il patrocinio del Comune e con il sostegno di Fondazione Comunità Bresciana, sarà un modo per ricordare il piccolo colognese, scomparso nel 2015 a soli 7 anni. Una perdita dolorosa, da cui però era nata anche tanta solidarietà, oggi sempre più concreta nelle iniziative dell’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore.