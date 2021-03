Il fatto è avvenuto a Capriolo domenica, quando eravamo ancora in zona “arancione rinforzato”.

Giocano a carte al quagliodromo: sanzionati sette clienti e il gestore

Gli agenti della Polizia Locale di Capriolo impegnati sul territorio anche per i controlli anti-Covid domenica hanno multato sette persone che stavano giocando a carte e bevendo birra al quagliodromo di Capriolo. Oltre a loro è stato multato anche il gestore del circolo privato. Questo nonostante in quei giorni il numero dei positivi fosse in continuo aumento

Ulteriori dettagli sui controlli sono pubblicati sull’edizione di ChiariWeek in edicola da venerdì 19 marzo.