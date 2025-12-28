Gli agenti hanno notato l'animale in difficoltà, fermo in una piazzola di sosta, e lo hanno soccorso

Un piccolo rapace ferito, solo e in difficoltà lungo l’autostrada: è così che nei giorni scorsi un normale servizio di pattugliamento si è trasformato in un intervento di soccorso.

Gheppio ferito in Brebremi: lo salvano gli agenti della Polizia Stradale di Chiari

Protagonisti gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Chiari, che nel corso dei consueti servizi di vigilanza stradale e autostradale finalizzati alla prevenzione generale, al controllo del territorio urbano ed extraurbano e alla riduzione dell’incidentalità stradale, hanno tratto in salvo un esemplare di gheppio, specie protetta appartenente alla famiglia dei falchi. In particolare, mentre percorrevano l’Autostrada A35 BreBeMi, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da qualcosa che si muoveva all’interno di una piazzola di sosta. Insospettiti, decidevano di fermarsi per verificare, scoprendo con sorpresa un piccolo rapace ferito, visibilmente stremato, probabilmente a seguito di un incidente durante il volo.

Gli agenti provvedevano immediatamente a mettere in sicurezza l’animale e a richiedere l’intervento del C.R.A.S. WWF di Valpredina, centro specializzato nella tutela e nella cura della fauna selvatica, al quale il gheppio veniva affidato. Presso la struttura il rapace potrà ricevere le cure necessarie per il recupero, con l’auspicio di poter tornare presto a volare nei cieli del territorio bresciano.