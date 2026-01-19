Ghedi alle prese con l’emergenza gas radon: scuole e banda costrette al trasloco

È allarme radon?

A Ghedi il radon sta diventando un problema concreto. Il gas radioattivo naturale, generalmente presente sul territorio in livelli contenuti, nel Comune ghedese ha invece superato le soglie consentite, costringendo alla chiusura di alcuni edifici pubblici.

Il caso ghedese

La palestra delle scuole medie è stata la prima struttura a essere dichiarata inagibile dall’Ats, dopo i rilievi che hanno evidenziato concentrazioni di radon troppo elevate. Poco dopo è toccato anche alla sede della banda cittadina, anch’essa chiusa per lo stesso motivo.

Per evitare la sospensione delle attività, il Comune e l’Istituto comprensivo hanno trovato una soluzione d’emergenza grazie alla collaborazione della parrocchia, che ha messo a disposizione alcuni suoi spazi. Le lezioni di scienze motorie delle scuole medie e i corsi serali si svolgono temporaneamente all’oratorio, mentre la banda potrà trasferirsi in un salone della Casa del Giovane, in attesa che venga approvata la relativa convenzione in giunta.

La situazione evidenzia un dato che rende il caso di Ghedi particolarmente delicato: mentre in molti Comuni vicini i livelli di radon si avvicinano ai limiti di legge, qui li superano di poco ma quanto basta per imporre chiusure e spostamenti. L’auspicio è che l’emergenza non si estenda ad altre strutture pubbliche, perché ulteriori interdizioni creerebbero disagi difficili da gestire.