«Ghe' na festa» si riconferma un grande successo

Ventiquattro squadre, decine di volontari, dj set e food trucks: «Ghe' na festa» di Borgo San Giacomo si riconferma uno degli eventi più iconici dell’estate della bassa bresciana.

«Ghe' na festa»

L’iniziativa ideata ed organizzata dai volontari di Motella quattordici anni fa, con scopo ludico ricreativo, è diventato nel tempo un must da non perdere. Pioneristica, grazie al suo format che vede concentrato il torneo di calcio in un solo giorno, così come la ristorazione garantita tutta notte. La 24 h è stata capace di adattarsi nel corso degli anni senza mai perdere il suo spirito genuino. Spirito che con lungimiranza e determinazione i volontari gabianesi continuano a tenere vivo e tramandare alle nuove generazioni. Iniziata ieri sera alle 17 è terminata stamattina alle 10.30. Sul campo da calcio si sono susseguite 24 squadre provenienti da tutta la provincia, così come migliaia sono state le persone che hanno scelto il piccolo borgo per trascorrere la serata in compagnia.

Gli organizzatori

«Da qualche anno abbiamo deciso di aggiungere anche il torneo dedicato ai pulcini e agli esordienti- spiegano dalla cabina di regia – Giovedì sono state otto le squadre che hanno partecipato. Dall’anno scorso invece, abbiamo deciso, oltre alle nostre proposte culinarie di inserire i food truck e la musica del dj. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività parrocchiali».