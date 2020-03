Gettano le braci fra i rifiuti vegetali, sfiorato l’incendio

Gettano le braci fra i rifiuti vegetali, ma l’incendio “domato” da un cittadino intervenuto con prontezza.

E’ successo verso mezzogiorno, in via Palestro. Un manerbiese che stava percorrendo la strada in auto ha notato del fumo che usciva dal cassonetto riservato ai rifiuti vegetali: qualche incivile, incurante del danno che avrebbe potuto causare, aveva infatti gettato del braci non spente sui resti verdi che avevano iniziato a prendere fuoco. “Ho subito chiamato l’ufficio Ecologia del Comune, che successivamente è intervenuto sul posto – ha raccontato il cittadino – Mi hanno chiesto se avevo modo di provare a spegnere le braci, di bagnare il contenuto, allora sono corso a casa e ho preso dell’acqua in bottiglia che ho versato sul rogo: sono proprio degli imbecilli, se avesse preso fuoco tutto sarebbe potuto propagarsi tutto intorno, anche sui binari della ferrovia!”.

Per fortuna il danno è stato contenuto. Rimane sono la sconforto rispetto all’ennesimo gesto di inciviltà.

