Getta un mozzicone, scoppia l'incendio: fiamme in un'azienda

Getta un mozzicone, scoppia l'incendio: le fiamme si sono sviluppate nel cortile di una carpenteria nella zona industriale di Cologne.

Fiamme in un' azienda a Cologne

E' successo ieri (martedì 24 maggio), verso le 18. Il dipendente dell'azienda, dopo essersi fermato in cortile per fumare una sigaretta, avrebbe gettato il mozzicone in terra senza assicurarsi che fosse spento. Alcuni materiali infiammabili presenti (sterpaglie, legna secca, ma anche cartoni) hanno però preso immediatamente fuoco facendo alzare le fiamme per alcuni metri, agevolate dal vento. Il fuoco ha divorato anche alcuni materiali della ditta e si stava propagando verso gli alberi, mentre una densa colonna di fumo nero si alzava in aria, visibile anche da grande distanza: sul posto è arrivata la Polizia Locale del Montorfano, diretta dal comandante Luca Leone, che ha messo in sicurezza la zona e allertato i Vigili del Fuoco: il loro tempestivo intervento, con due autobotti, ha permesso di risolvere la situazione.

Anche la circolazione dei treni ha subito dei disagi: dal momento chei il cortile in cui è scoppiato l'incendio si trova vicino ai binari, per motivi di sicurezza la linea ferroviaria Brescia -Bergamo è stata interrotta per circa mezz'ora.

Sono in corso le indagini: l'autore dell'incendio colposo potrebbe essere denunciato all'autorità giudiziaria.