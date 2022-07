Gestione non autorizzata di rifiuti e discariche abusive, cantiere sequestrato

Contrasto alla gestione illecita di rifiuti.

Gestione di rifiuti non autorizzata

Nella mattinata di oggi (giovedì 28 luglio 2022) a Bagnolo Mella i Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Brescia, in collaborazione con i Comandi Provinciali Carabinieri di Brescia e Bergamo e dai tecnici ARPA del Dipartimento di Brescia, su disposizione della Procura della Repubblica di quel Tribunale, hanno proceduto al sequestro di un cantiere di circa 10mila mq allestito per la costruzione di un centro residenziale e commerciale, con annessa area adibita a verde pubblico attrezzata. A seguire inoltre la contestuale esecuzione dei decreti di perquisizione a carico del direttore dei lavori, del titolare del permesso di costruire e del responsabile dell’impresa incaricata per la realizzazione dell’opera, poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, di gestione di rifiuti non autorizzata e realizzazione di discariche abusive, in quanto nell’area cantieristica avrebbero effettuato escavazioni di sabbia e ghiaia non autorizzate provvedendo poi ai successivi riempimenti con rifiuti di cui non si conosce né la natura e né la provenienza.

Progettazione e realizzazione delle opere

Al riguardo, pertanto, saranno svolte le necessarie attività di analisi e campionamento da parte del personale di ARPA Lombardia. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati, presso gli uffici comunali, gli incartamenti relativi alla progettazione e alla realizzazione delle opere.