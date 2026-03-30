Il titolare dell'impianto è stato denunciato e dovrà pagare una sanzione da oltre 5mila euro

Gestione illecita di rifiuti e officina abusiva: la scoperta a Gambara.

A Gambara, la scoperta: gestione illecita di rifiuti

La scoperta nei giorni scorsi da parte della Polizia Stradale di Brescia e del personale specializzato dell’Arpa di Brescia: ad essere presa di mira una società di autotrasporti di merci per conto di terzi. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato numerosi fusti di oli esausti, filtri, pneumatici usurati e ricambi meccanici stoccati non in linea con le disposizioni previste dal Testo Unico dell’Ambientale. Proprio dietro al capannone, inoltre, un container in pessime condizioni igienico sanitarie, non certamente in linea con le normative legate alla sicurezza sul luogo di lavoro. Non si sa con certezza quale funzione avesse, si presume venisse usato come giaciglio.

Scatta la denuncia

Nei confronti del titolare dell’impianto è scattata la denuncia per il reato di gestione illecita di rifiuti, per i quali deve essere tracciato e provato lo spostamento. La scoperta, inoltre, di un’officina abusiva nella quale erano impiegati due dipendenti regolarmente assunti come meccanici, ha portato gli agenti ad elevare nei confronti del soggetto una sanzione pari a 5.164 euro.

Successivamente sono state sottoposte a sequestro tutte le attrezzature meccaniche utilizzate per l’attività illecita di autoriparazione. Sono attualmente in corso ulteriori verifiche.