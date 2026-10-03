I Carabinieri forestali di Brescia hanno dato esecuzione alla confisca di due Leptailurus serval, felini selvatici che rientrano tra le specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica. I gattopardi erano stati sequestrati in un’abitazione di Adro: ora è scattato il loro trasferimento.

Gattopardi africani in casa ad Adro: è scattata la confisca

In data odierna, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia hanno dato esecuzione alla confisca di due esemplari di Leptailurus serval, felini selvatici la cui detenzione da parte di privati è vietata dalla legge. Gli animali, precedentemente sequestrati presso un’abitazione sita ad Adro, sono stati presi in consegna per il trasferimento presso la struttura zoologica autorizzata dal Ministero dell’Ambiente in provincia di Novara. Un trasferimento finalizzato ad assicurarne la corretta e idonea custodia.

La controversia giudiziaria

L’incipit della vicenda risale al 2025, quando i Forestali avevano scoperto la presenza di due gattopardi africani detenuti illegalmente in un’abitazione di Adro. La controversia giudiziaria si era conclusa nel febbraio 2026 con la decisione della Corte di Cassazione, che aveva respinto i ricorsi e aveva disposto il trasferimento dei due felini in un centro specializzato per la fauna selvatica. Un provvedimento al quale ora, a distanza di alcuni mesi, è stata data effettiva esecuzione.

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