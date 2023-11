Gattina di pochi mesi finisce intrappolata nel cruscotto di un'auto, l'intervento per salvarla.

Una storia a lieto fine ma che ha destato non poca preoccupazione. Un gattino è rimasto incastrato nel contagiri del cruscotto di un'auto con la testa. Non sono note le modalità che lo hanno portato a finire proprio lì. La cosa certa è che il recupero non è stato facile. L'animale è stato rinvenuto per strada nel comune di Mazzano. La signora, proprietaria, ha subito allertato i volontati dell'Enpa di Brescia che si sono attivati prontamente per salvare la gattina. Ad intervenire anche il team dell'Officina Gruppo auto di Rezzato.

L'intervento dell'Enpa Brescia

Una volta liberata la gattina è stata affidata al veterinario per gli opportuni accertamenti del caso e con la speranza che presto si possa riprendere. La gattina che non aveva ancora un nome, dopo questa avventura è stata ribattezzata con il nome Peugeot.